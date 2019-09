Serra, stupisce la mostra di Giuseppe Zangari: le emozioni trasmesse dai colori e dal “viaggio nel passato” [FOTO]

Trasmettere messaggi ed emozioni, esaltando la bellezza delle forme e dei riflessi. Si delinea così la pittura di Giuseppe Zangari, che ha proposto la sua arte alla mostra personale inaugurata stasera a palazzo Chimirri (rimarrà aperta fino al 24 settembre). Umile e silenzioso, Zangari ha fatto parlare i dipinti (eseguiti con varie tecniche) meravigliando il pubblico incuriosito dai “volti celebri del passato” e da “l’universo e i suoi colori”.

Protagonisti delle tele sono infatti i grandi maestri pittori dal 1300 fino ad oggi, “l’impressione nello spazio/tempo”, gli elementi della metafisica.

L’appuntamento è stato aperto dal sindaco Luigi Tassone che ha specificato di aver “invitato anche gli istituti scolastici perché è importante promuovere la cultura in tutte le sue sfaccettature” e ha ribadito “la disponibilità dell’Amministrazione comunale anche per l’organizzazione delle future iniziative”. Al suo plauso si è aggiunto quello del vicesindaco Jlenia Tucci che ha esaltato “la capacità di esprimersi attraverso i colori”, mentre l’assessore alla Cultura Maria Rosaria Franzè ha messo in luce “le qualità e la passione di un artista che porta in alto il nome di Serra San Bruno”.

Sull’originalità delle opere, che raccontano “un viaggio nel passato”, si sono soffermati infine la poetessa Bruna Filippone, il giornalista Bruno Tozzo e l’artista Dina Giancotti.