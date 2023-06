Serra, studenti e docenti dell’Istituto “Einaudi” donano il sangue

Si è svolta nei giorni scorsi presso i locali dell’ospedale “San Bruno” la giornata Avis che ha visto come donatori più di venti ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, frequentanti le classi quinte di tutti gli indirizzi di studio, e sei docenti, due dei quali hanno vissuto per la prima volta l’esperienza della donazione. Questa iniziativa, fortemente voluta dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo e coordinata dal professor Massimo Marzano, è seguita ad una giornata preinformativa, svoltasi il 12 maggio presso la sala Chimirri. In quell’occasione, a cui hanno preso parte il docente Marzano, lo psichiatra Juli, l’artista e cantautore Cutrì, il biologo nutrizionista Comito, Presidente dell’AVIS comunale di Serra San Bruno, Casini, e in cui si è parlato anche delle caratteristiche e dell’importanza della dieta mediterranea, un ruolo fondamentale è stato svolto dal dottor Napoli, che ha relazionato sulle caratteristiche e sulle problematiche legate al sangue. Il messaggio principale dell’evento è stato quello relativo al ruolo fondamentale che riveste la donazione. Proprio in virtù di ciò, molti studenti e docenti hanno deciso di entrare a far parte dell’Associazione Volontari Italiani Sangue. Si è trattato, dunque, di un progetto responsabile e lungimirante che, germinando nel contesto scolastico ed educando gli studenti, ha avuto lo scopo di gettare le basi sia per donazioni future che per una crescita personale e sociale di chi ha deciso di esserne parte attiva.