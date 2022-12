Serra. Strada Archiforo-Rosarella, Galeano: “Progetto appaltato, chi cavalca l’onda è stato l’artefice delle sue attuali condizioni”

Nessun “proclama”, ma semplice volontà di comunicare “alla collettività gli obiettivi raggiunti a fatti compiuti”. L’assessore Daniele Galeano interviene in merito alle condizioni della strada Archiforo-Rosarella, ricordando che la stessa non è destinataria di interventi di manutenzione da 20 anni e che ciò “non è imputabile all’attuale Amministrazione” che si è insediata da poco più di due anni.

L’esponente dell’Esecutivo sostiene che è stato appaltato ed è in consegna il progetto relativo “all’Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Archiforo/Rosarella” che prevede appunto “la messa in sicurezza del tratto stradale Archiforo-Rosarella con il ripristino di cunette per il deflusso delle acque meteoriche, l’installazione di barriere stradali in legno, il manto bituminoso colorato come da prescrizione della Sovrintendenza, e l’installazione della pubblica illuminazione”.

Galeano rimarca inoltre la pubblicazione della determina per l’affidamento di appalto integrato del progetto “Intervento di messa in sicurezza della strada comunale Rosarella-Lu Bellu”.

Galeano si dice “amareggiato” per un video che sta circolando in rete e non approfondisce i commenti su chi “prova indegnamente a cavalcare l’onda per tornaconti politici”.

“Il Comune – chiosa Galeano – è sempre aperto, chi ha domande troverà certamente risposte. Non troverà risposte invece chi, critica senza costruttività e chi ad oggi vuole che l’Amministrazione tappi immediatamente i buchi (profondi) creati dal passato e da quanto ho modo di notare dimenticati da artefici e vittime”.