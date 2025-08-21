Serra, stasera l’esibizione dei “Celebrity Stars”

Proseguono gli eventi serali che stanno allietando l’estate serrese consentendo momenti di svago e divertimento a residenti e turisti. Stasera, alle 22 in piazza Vittime della mafia, è prevista l’esibizione dei “Celebrity Stars” (protagonisti del programma di Rai 1 “Tali e quali show”) con lo spettacolo “Ladies tribute show and live band”. L’evento nasce dalla collaborazione di Comune di Serra San Bruno e Gal “Terre vibonesi” e grazie alle risorse della Strategia nazionale aree interne “Versante jonico – Serre”. L’iniziativa promette di coinvolgere tutte le fasce d’età con appassionanti canti e balli.