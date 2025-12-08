Serra, stasera l’accensione dell’albero “Biasi”

Attesa finita per l’evento che apre le festività natalizie nella cittadina della Certosa. Stasera alle 19 avrà, infatti, luogo l’accensione dell’albero “Biasi” sotto la neve in piazza monsignor Barillari con a seguire l’esibizione su Corso Umberto I della “Babbo Natale Christmas Band & Artisti di strada”. Lo stesso gruppo, già alle 18, sarà presente in piazza San Giovanni per allietare la serata di grandi e piccini. Alle 18.30 i bambini avranno, inoltre, la possibilità di consegnare le letterine con “L’Elfo Caramello”. Iniziative all’insegna dell’allegria contraddistingueranno questo periodo con l’obiettivo di offrire momento di serenità condivisa a tutta la comunità. Insomma, lo spirito natalizio è pronta a calare su Serra San Bruno.