Serra, sospesa l’erogazione notturna dell’acqua proveniente dal serbatoio “Castagnari”

Il Comune di Serra San Bruno avvisa “la popolazione residente nelle località Ombrellino, Rosarella, via Catanzaro (incrocio via Serra de Monaci e Statua San Pio) con relative traverse e via Serra dei Monaci che, a causa della carenza idrica nel serbatoio Castagnari, sarà sospesa da oggi l’erogazione dell’acqua potabile tra le ore 23 e le ore 6 sino a martedì 4 agosto”.