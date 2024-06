Serra, sorpresa alla “Summer Cup”: arriva il calciatore Strumbo

Particolare sorpresa al campus “Summer Cup” organizzato dall’Asd “San Bruno”. Ad allietare i partecipanti (ragazzi di età compresa fra i 4 e i 18 anni) impartendo anche qualche insegnamento tecnico è stato il calciatore Gerardo Strumbo, che oltre ai terreni di Serie B e Serie C, ha calcato anche quello di Serie A con la maglia del Catania. La partecipazione di Strumbo – che attualmente gioca in D e che ha indossato i colori di diverse società italiane – è stata favorita dalla grande amicizia con il coach Michele Zaffino che sta cercando di far divertire i ragazzi facendoli contemporaneamente crescere dal punto di vista sociale e sportivo. Il campus prevede infatti una grande varietà di attività (calcio, equitazione, gonfiabili, giornate cinema, giochi acquatici, passeggiate ricreative, giochi educativi, giochi di pittura, laboratori creativi, balli di gruppo, campionati interni, partite amichevoli, pic-nic, la riscoperta di giochi antichi e pallavolo) e promette momento di svago e di confronto. E le prossime settimane promettono ulteriori momenti speciali in compagnia.