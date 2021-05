Serra. Sopralluogo presso l’incrocio tra l’ex Ss 110 e la strada che porta alla Certosa: le soluzioni prospettate [FOTO]

Arrivano le prime azioni concrete volte a garantire una maggiore sicurezza nei punti critici della viabilità serrese. Nel pomeriggio di oggi, si è infatti svolto un sopralluogo presso l’incrocio tra la strada che conduce a Mongiana (ex SS 110), via San Brunone da Colonia e via Sant’Ugo di Lincoln (strada che porta alla Certosa) al quale hanno preso parte l’ingegnere dell’Anas Domenico Renda, dirigente della Struttura territoriale – Area gestione Rete, il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, il sindaco Alfredo Barillari, l’assessore Carmine Franzè, i consiglieri comunali Biagio Figliucci e Vito Regio. L’azione sul posto è servita per illustrare ai tecnici la situazione di una porzione stradale particolarmente pericolosa, che in diverse occasioni è stata teatro di paurosi incidenti.

I partecipanti si sono confrontati esponendo le diverse visioni e riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti per giungere ad una valutazione finale.

“Abbiamo già provveduto – ha affermato Barillari – all’acquisto della segnaletica luminosa che sarà apposta sul tratto interessato e che dovrebbe contribuire ad innalzare l’attenzione e spingere a ridurre la velocità di percorrenza”. Ciò, al momento, costituisce l’unico intervento certo, visto che dovrebbero essere organizzati altri incontri.

Rimangono fermi sulla loro posizione i consiglieri comunali Figliucci e Regio, convinti che “l’unica soluzione definitiva è la predisposizione di una rotonda, che è il vero deterrente capace di scongiurare tristi episodi. Noi ci batteremo fino alla fine per farla realizzare”.

Qualcosa, dunque, si muove e le prime installazioni dovrebbero partire a breve.