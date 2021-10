Serra, sono 23 le persone colpite da Covid

Sono stati registrati 8 nuovi casi di positività al Covid a Serra San Bruno. A confermarlo è il sindaco Alfredo Barillari che spiega che “7 di loro sono casi legati ai bambini risultati positivi al tampone molecolare nei giorni scorsi” precisando che “nel frattempo, è guarito uno dei due alunni frequentanti la scuola elementare di Terravecchia”.

I casi attivi, accertati col molecolare, sono quindi 23: le persone colpite “sono tutte in buone condizioni di salute”. Il primo cittadino specifica che domani “sarà effettuato un drive-in” che permetterà di sottoporre a tampone “alcuni ‘casi sospetti’ e i contatti diretti dei nuovi casi positivi al molecolare”.

“L’iter, per quanto riguarda le scuole – puntualizza Barillari – è lo stesso seguito nel caso delle due classi elementari di Terravecchia: la classe in cui risulta un caso positivo viene posta in DiD e, dopo dieci giorni di isolamento, vengono effettuati i tamponi molecolari di controllo per tutti gli alunni. È il protocollo previsto dalle Asp. Per precauzione, al momento, andranno in DiD tre classi della scuola elementare ‘Carchidi’ di Spinetto e una classe della scuola media. I due asili – aggiunge – rimarranno chiusi fin quando non avremo i risultati del drive-in previsto per lunedì (nei prossimi giorni verranno comunicati gli orari precisi di svolgimento). Tutte le scuole – conclude – sono state sanificate prima e dopo le elezioni regionali”.