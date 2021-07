Serra, sit-in degli ex Lsu/Lpu senza stipendio: “Indispensabile una soluzione definitiva, basta calpestare la nostra dignità”

I segnali cominciano ad essere costanti e pesanti. Dopo lo sciopero e la missiva alla Corte europea dei diritti dell’uomo dei giorni scorsi, gli ex Lsu/Lpu hanno compiuto un nuovo step promuovendo un sit-in – astenendosi quindi dal fornire la prestazione lavorativa – innanzi al Comune di Serra San Bruno. Con sulle spalle il peso di troppi anni di precariato, di promesse disattese, di speranze tradite, hanno trovato nuova forza per rivendicare i loro “diritti” e per evitare che la loro “dignità lavorativa e sociale” sia ancora una volta “calpestata”.

In attesa delle spettanze arretrate e di certezze su un futuro legato all’approvazione di emendamenti bocciati e poi riproposti o trasformati in ordini del giorno, hanno invocato una “soluzione definitiva” che consenta di prendere impegni per il domani e che permetta di vivere senza patemi oggi. Perché, allo stato, il monte orario settimanale non garantisce uno stipendio (che nemmeno sta arrivando) tale da assicurare una serena esistenza a famiglie monoreddito, che fanno salti mortali per andare avanti. Tra privazioni e rinunce, questi lavoratori hanno visto trascorrere la loro vita rimanendo intrappolati nel sistema delle proroghe annuali. Hanno continuato a prestare servizio con diligenza, diventando un punto di riferimento per gli Enti e per i cittadini. Ma, mentre gli altri prendevano una strada, loro sono rimasti legati ad un lavoro precario e ad un contratto che si è rivelato un’arma a doppio taglio: non facile da rinunciare ma troppo fragile per poterci fare affidamento per la costruzione ed il mantenimento di una famiglia.