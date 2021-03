Serra, sit-in degli ambulanti in piazza Tucci: “Riaprire subito il mercato”

Riaprire, per non chiudere per sempre. Lo chiede l’Associazione nazionale Ambulanti-Ugl che ha dato vita ad un sit-in di protesta davanti al palazzo municipale. Stremati da un anno di turbolenze, questi commercianti puntano ad un ritorno alle attività in sicurezza. Perché il rischio, per loro, è quello di essere “travolti dalla crisi”.

“Il mercato settimanale – spiega il segretario regionale dell’associazione, Vincenzo Buccinà – è stato sospeso prima per due settimane, poi per ulteriori 2 settimane. Di fatto, saremo costretti a saltare il periodo pasquale. Chiediamo che l’ultima ordinanza venga superata e che il mercato venga riaperto immediatamente. Abbiamo bisogno di una boccata d’ossigeno, abbiamo delle scadenze da rispettare. Il nostro settore è in ginocchio, non possiamo pagare solo noi il prezzo immenso della pandemia. Noi che lavoriamo all’aperto, rispettando tutte le norme anticontagio”.

Buccinà precisa di aver chiesto sempre “collaborazione al sindaco”, che spesso l’ha accordata, ma adesso serve “un passo in più”. Ed infatti i toni cambiano: “il sindaco deve assumersi delle responsabilità. Se dice di voler tutelare la salute in un paese con 37 contagiati, allora deve chiedere anche l’istituzione della Zona rossa. Se non lo fa, deve consentire la ripresa dell’economia locale e di circa 150 famiglie di ambulanti che frequentano il mercato”.

Il primo cittadino Alfredo Barillari, presente in piazza, ha ascoltato gli interventi e le richieste di una delegazione di ambulanti. Ma riaprire il mercato sembra al momento un’ipotesi alquanto improbabile.