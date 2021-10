Serra, s’insedia l’Organismo straordinario di liquidazione: emesso l’avviso per i creditori

L’Organismo straordinario di liquidazione – insediatosi nei giorni scorsi e formato dalla presidente Carla Fragomeni e dai componenti Emilio Saverio Buda ed Elisabetta Bilotta – ha emesso un avviso destinato ai creditori per dare notizia dell’avvio della procedura di rilevazione delle passività al 31 dicembre 2020 e invitate “chiunque ritenga di averne diritto a presentare, entro il termine di sessanta giorni, la domanda in carta libera atta a dimostrare la sussistenza del debito”.

L’istanza (consegna del plico direttamente al protocollo del Comune di Serra San Bruno in orario d’ufficio, ovvero a mezzo raccomandata ovvero mediante PEC all’indirizzo info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it) dovrà contenere: generalità o ragione sociale ed indirizzo; oggetto del credito vantato al 31 dicembre 2020 nei confronti del Comune di Serra San Bruno; importo del credito; epoca in cui è sorto il credito; idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente; eventuali cause di prelazione; eventuali atti interruttivi della prescrizione.