Serra, sinergia tra Wwf e “Terre bruniane”: il rispetto per l’ambiente come valore essenziale

L’associazione “Terre bruniane” non è solo trekking, ma un trait d’union tra scoperta e promozione del nostro patrimonio naturalistico e la tutela e valorizzazione dell’ambiente.

Sin dall’inizio delle attività post-Covid, l’associazione ha promosso opportunità di partenariato in particolare con il Parco regionale delle Serre, il Wwf e l’Amministrazione comunale della cittadina serrese.

Per il 4 ottobre in tutto il territorio nazionale il Wwf Italia ha lanciato, come ogni anno dal 2017, l’evento “Urban Nature 2020”.

I suoi obiettivi sono stati condivisi con “Terre bruniane” e, riconoscendo la proposta valida, ha tessuto un programma ricco di eventi per tutte le età. Tale proposta è stata presentata al Wwf che l’ha accolta e subito si è instaurato un contatto collaborativo con i soci di Serra e Vallelonga del Wwf.

Tutti gli associati di entrambe le associazioni hanno dato il loro meglio, tanto da giungere ad ottenere brillanti risultati.

Obiettivi comuni per Wwf e “Terre bruniane” che hanno promosso un evento coinvolgendo la cittadinanza, l’Istituto comprensivo “Azaria Tedeschi”, i Carabinieri della biodiversità e il Movimento giovanile “Liberamente”.

Ieri, già dalle 9, una nutrita squadra di giovani e alcuni rappresentanti dell’Amministrazione comunale (Rosanna Federico, Andrea Pisani e Salvatore Zaffino) hanno dato il via alla giornata ecologica, puntando alla pulizia di alcune aree verdi extraurbane che erano state in precedenza individuate da “Terre bruniane”: Rosarella, San Rocco, Certosa, Santa Maria del bosco. Purtroppo, dalla quantità di rifiuti raccolti è evidente che ancora non vi è abbastanza chiarezza sull’importanza di una buona differenziazione della spazzatura, ma soprattutto non è insito in alcune persone il senso civico che andrebbe esercitato personalmente e fatto esercitare.

Alle 15, presso l’Orto botanico di “Rosarella”, si è svolto un interessante percorso didattico per tutti i bambini e le bambine preventivamente prenotati, curato nei particolari da Pino Pisani, esperto di scienze naturali. Ha fatto seguito il laboratorio artistico curato da Irene e Raffaele Pace, che ha entusiasmato bimbi e genitori.

Alle 18.30, presso Palazzo Chimirri ed alla presenza del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, del dirigente scolastico Giovanni Valenzisi, del vicepreside Vincenzo D’Agostino, del luogotenente Domenico Minichini, del delegato regionale del Wwf Calabria Calzone e della comunità di grandi e piccini.

Due brevi docu-film hanno introdotto l’urgenza e l’emergenza di intervenire ed agire non solo collettivamente ma personalmente sulle questioni di emergenza climatica contenute nell’Agenda 2020-30 dell’Onu rivolta non solo agli stati membri ma alle coscienze di ciascuno di noi, iniziando dal fare una corretta differenziata, dal tutelare i nostri boschi, dal mantenere gli equilibri dell’ecosistema attraverso azioni virtuose e quotidiane utili a conservare e curare la vita stessa dell’uomo e del creato.

Gli interventi sono giunti ad un’unica conclusione: la certezza che tutte le istituzioni presenti sul territorio, tra le quali anche il Parco regionale delle Serre, dovranno lavorare in sinergia per raggiungere questi comuni obiettivi.

Tutti i dettagli e l’organizzazione sono stati curati da Francesca Furci, Francesca Scordo e Maria Gabriella Letizia, dai soci del Wwf Antonella Federico, Maria Teresa De Caria e Chiara Gentile. Alla regia il presidente dell’associazione “Terre bruniane“, Giulia Scordo, dottoressa in scienze ambientali.

Alla realizzazione dell’evento hanno fattivamente partecipato il Parco regionale delle Serre e l’Amministrazione comunale di Serra San Bruno alle quali sono andati i ringraziamenti dei partecipanti.

L’associazione “Terre bruniane” ha poi ringraziato le istituzioni intervenute per “il riconoscimento valoriale datole sul territorio e per l’intesa che ne è scaturita” augurando altresì “un futuro collaborativo e sinergico”.