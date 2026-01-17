Serra. Sicurezza stradale, Italia Viva: “Bene l’intervento dell’Amministrazione comunale, il nostro contributo sarà costruttivo”

“Negli ultimi giorni sono pervenute al nostro coordinamento numerose segnalazioni documentate, corredate da fotografie, riguardanti buche e disagi alla viabilità in diverse zone di Serra San Bruno, nell’ambito di lavori infrastrutturali eseguiti da Enel sul territorio comunale. A seguito di tali criticità, il sindaco, parte dell’Amministrazione comunale e l’Ufficio tecnico sono intervenuti, a conferma dell’esistenza di situazioni che richiedevano attenzione immediata”.

Il coordinatore cittadino di Italia Viva Raffaele Campese esprime il proprio giudizio sulle azioni intraprese a garanzia della sicurezza stradale a seguito dei lavori eseguiti e valuta “positivamente ogni intervento finalizzato a ridurre i disagi e a tutelare la sicurezza dei cittadini”. Allo stesso tempo, l’esponente renziano ritiene utile “ribadire come lavori di questo tipo debbano essere accompagnati da coordinamento costante, controlli puntuali e ripristini definitivi, al fine di evitare il ripetersi delle stesse criticità”.

Il coordinamento cittadino di Italia Viva spiega che quella adottata è “una posizione di responsabilità e collaborazione” precisando che “il nostro contributo è orientato a migliorare, in modo serio e costruttivo, la gestione complessiva degli interventi sul territorio, nell’interesse esclusivo della comunità”.

“La qualità dell’azione amministrativa – conclude Campese – si misura anche nella capacità di prevenire i disagi e di intervenire con metodo, tempestività e attenzione ai risultati”.