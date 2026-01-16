Serra. Sicurezza e viabilità, Barillari: “Sopralluoghi congiunti con Enel, a breve il ripristino del manto stradale”

“Già da oltre un mese abbiamo informato i vertici Enel riguardo tutte le criticità legate ai lavori del passaggio della linea elettrica a 20.000 volt. L’interesse a tutelare la cittadina è come sempre stato alto, tantomeno abbiamo ignorato i disagi vissuti dai cittadini e le condizioni in cui sono state lasciate le nostre vie”.

Il sindaco Alfredo Barillari sgombera il campo da dubbi sull’attenzione dell’Amministrazione comunale a preservare la sicurezza della circolazione stradale e comunica di aver avuto “come già programmato nelle settimane scorse, un incontro per prospettare azioni risolutive”. In particolare, il primo cittadino, insieme al dirigente dell’area centrale Enel, ha effettuato “un sopralluogo congiunto per verificare ciò che è stato lasciato lungo le strade” dal quale “è emerso con chiarezza l’impatto dei lavori: danni alla viabilità, disagi nella circolazione e situazioni che non rispecchiano gli standard di sicurezza e rispetto che la nostra cittadina merita”.

Per come spiega Barillari, “Enel ha preso atto delle criticità e si è impegnata a ripristinare completamente il manto stradale e tutte le aree interessate nei prossimi giorni” riconoscendo i disagi che hanno dovuto affrontare i cittadini.

Inoltre, “a breve verrà fornito un cronoprogramma con le date per ogni via che verrà asfaltata, compatibilmente con le condizioni meteo necessarie per questi lavori”.

Pur comprendendo che i lavori attualmente in corso sono interventi indispensabili per la cittadina, il sindaco ha ribadito ai vertici Enel che “non è possibile lasciare la viabilità in queste condizioni”.

“Sapevamo – ha poi commentato Barillari – che, come accade in ogni opera importante, qualche disagio sarebbe stato inevitabile ma non permetteremo ulteriori inadempienze. Migliorare i servizi, la sicurezza e la qualità della vita di tutti noi è un obiettivo che abbiamo sempre perseguito e che accompagnerà sempre la nostra azione amministrativa”. Infine, ribadisce che “continueremo a vigilare affinché ogni intervento venga completato nel migliore dei modi”.