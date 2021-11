Serra, si sgonfia l’allerta epidemiologica: altre nove guarigioni, i contagiati scendono a undici

Si è sostanzialmente sgonfiata la situazione di allerta epidemiologica nella città della Certosa. L’ultimo report del sindaco Alfredo Barillari certifica la guarigione di altre nove persone: i casi attivi di Covid, al momento, sono undici e le persone positive sono in buone condizioni di salute.

Ciò non significa che può essere abbassata la guardia e, anzi, continua l’azione di tracciamento e monitoraggio di “casi sospetti”. In particolare, verrà sottoposto al tampone molecolare un nucleo familiare in cui sono stati registrati dei casi positivi al test rapido: le persone coinvolte sono già in isolamento e in buone condizioni. Il primo cittadino, alla luce dell’incremento dei casi sul territorio provinciale, raccomanda la massima prudenza e ricorda che “Serra sarà fra i 38 punti regionali per gli Open Vax Days grazie ai quali over 60 e soggetti fragili potranno ricevere la terza dose senza obbligo di prenotazione”. Tale iniziativa avrà luogo venerdì dalle ore 14 alle ore 20 e domenica 14 dalle ore 9 alle ore 18.