Serra, si rompe il femore ma non si trova un posto in Calabria per il ricovero: l’ira dei familiari

Un dolore insopportabile, da determinare urla e un lamento continuo. Chiaro il responso della radiografia: testa del femore rotto e necessità di ricovero in un ospedale attrezzato. Ma per A.B., 48enne di Serra San Bruno, dopo 6 ore di attesa il ricovero non c’è stato. Secondo quanto raccontano i familiari, l’uomo è giunto presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Serra San Bruno alle 12.30 circa e, dopo i dovuti esami, è stata indicata la diagnosi. Il problema è stato, dunque, il passo successivo, cioè l’individuazione di un posto libero in un Reparto di Ortopedia di qualsiasi ospedale calabrese: un’impresa titanica perchè l’intero pomeriggio non è bastato a trovare quel posto. Ciò ha spinto i familiari a manifestare le proprie rimostranze: “siamo pronti ad andare a ‘Striscia la notizia’ – hanno affermato – perché questa situazione è grottesca. Questa non è sanità”.