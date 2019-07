Serra. Si rinnova l’iniziativa dei commercianti di “Cartusia” per il turismo: parcheggio gratis per chi acquista nelle attività aderenti

L’associazione dei commercianti “Cartusia” rinnova il proprio impegno e prosegue, anche quest’anno, con il progetto “Il Parcheggio te lo paghiamo noi”, pensato per stimolare la presenza di visitatori a Serra San Bruno.

Nello specifico, chi effettua un taglio di spesa minima nelle attività aderenti all’iniziativa ha diritto al rimborso dell’importo relativo al biglietto dei parcheggi di Santa Maria del Bosco.

Dunque, chi assapora le eccellenze locali o acquista beni nei negozi serresi che partecipano al progetto ottiene una sorta di esenzione per poter visitare in tranquillità il luogo in cui è custodita la spiritualità bruniana e che presenta uno spettacolare paesaggio naturale.