Serra, si è suicidata una donna

Un evento traumatico ha sconvolto la comunità serrese nel giorno dell’Immacolata. Una donna di 51 anni, proveniente da un’altra regione, si è tolta la vita facendosi soffocare con il gas fatto fuoriuscire da una bombola. Sul posto si sono recate le forze dell’ordine per avviare le indagini finalizzate a comprendere ii contorni di quanto avvenuto. Non si conoscono i motivi del gesto della donna che, in passato, aveva avuto qualche problema con la giustizia. Particolare da interpretare è il fatto che sul balcone dell’abitazione siano apparse delle lenzuola con scritte inneggianti al suicidio.