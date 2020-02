Serra, si è insediato il commissario Guerra: “Sarà una fase operativa, in piena trasparenza”

Si è insediato oggi pomeriggio il commissario prefettizio Salvatore Guerra che governerà la città di Serra San Bruno fino alle elezioni amministrative che avranno luogo in primavera, presumibilmente il 31 maggio o la domenica precedente (Guerra ha confermato che il decreto di scioglimento del Consiglio comunale reca la data del 24 febbraio). Capo di Gabinetto del prefetto Francesco Zito e dirigente dell’Area I “Ordine e Sicurezza”, il giovane componente dell’Ufficio territoriale del Governo (ha 33 anni) è alla seconda esperienza di questo tipo, visto che è commissario straordinario a Careri. Sarà coadiuvato dal dottor Sergio Raimondo, che i serresi ricordano con affetto alla luce dei risultati positivi ottenuti durante la gestione seguente all’esperienza dell’Amministrazione Rosi.

Guerra e Raimondo, appena giunti nel palazzo municipale, hanno incontrato prima le forze dell’ordine e poi i dipendenti comunali ai quali hanno ricordato che “bisogna lavorare in nome e per conto dei cittadini in piena trasparenza”. Raimondo – alla 22esima esperienza commissariale – ha sottolineato di “tornare volentieri a Serra”, dove “se riesce a fare squadra, c’è una valida squadra amministrativa”

Guerra ha spiegato che “ci sarà un’attività operativa” e non certo “una fase di stallo” e che “porteremo avanti quanto di buono è stato fatto dall’Amministrazione”. “Provvederemo – ha aggiunto – ad individuare le potenzialità e ad intercettare le criticità per risolverle. Sarà un’amministrazione trasparente e diretta alle esigenze della collettività. Cercheremo di realizzare l’interesse pubblico nella sua accezione più ampia”.