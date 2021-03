Serra, serpeggiano malumori e preoccupazioni fra gli Lpu: riunione per decidere le azioni da attuare

Volti tirati, pensieri cupi, sdegno e preoccupazione. Ma anche determinazione nel portare avanti una battaglia che va avanti da troppi anni, senza che il trascorrere del tempo rechi con sé una soluzione definitiva.

Gli Lpu in servizio al Comune di Serra San Bruno si sono riuniti stamattina per decidere quali azioni mettere in campo per rivendicare il “diritto alla stabilizzazione” e la speranza di programmare quel che resta del futuro, per avere la “serenità” nelle loro azioni.

La pubblicazione della tabella di ripartizione in Gazzetta ufficiale delle risorse concernenti gli Lsu ha focalizzato una situazione che contempla, nella sostanza, la biforcazione dei percorsi di lavoratori che hanno condiviso sudore, aspettative ed esperienze. Ed allora gli Lpu si sono sentiti ancora “più soli”, “più abbandonati”: rimangono in attesa di risposte dalla Regione Calabria. Senza eccessiva fiducia, perché la sensazione è che si navighi a vista. Con una quantità sconfinata di punti interrogativi.

Al loro fianco c’è il sindaco Alfredo Barillari che li sostiene in questa rivendicazione, “rifuggendo da ogni strumentalizzazione”. Rivendicazione che, però, come base deve contemplare loro. Loro che hanno visto passare le primavere nel segno dell’incertezza, del fiato sospeso, della proroga temporanea. Il primo cittadino ribadisce che “il Comune di Serra San Bruno è stato fra i primi ad attivarsi, pubblicando tempestivamente il bando” che rappresenta la “porta” per la stabilizzazione e che farà il possibile per concludere positivamente questo cammino. Ma le risorse devono arrivare inevitabilmente dalla Regione con una necessaria interlocuzione fra le Amministrazioni di tutti i livelli. Anche perché – al di là di ciò che è formalmente consentito – il Comune è in Piano di riequilibrio e non è nelle condizioni di compiere passi in autonomia.

Intanto, le scadenze si avvicinano e la strada si fa sempre più in salita. Sale la tensione, ma anche la voglia di reagire: si percepisce un’aria pesante e la rabbia di chi, dopo essere stato a disposizione di un Ente per buona parte della propria vita contribuendo allo svolgimento di servizi essenziali, non vuole essere messo da parte. Ed è pronto a far sentire forte la propria voce.