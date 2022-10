Serra, secca replica dell’Amministrazione allo Slai Cobas: “Lavoratori rispettati e soddisfatti, chiederemo verifiche ai vertici regionali del sindacato”

“Sinceramente basiti” per “il tenore” ma “ancor di più per i contenuti” del documento diffuso dallo Slai Cobas, gli esponenti della maggioranza puntualizzano i termini delle azioni intraprese rivendicandone gli effetti per i lavoratori.

“Questa Amministrazione – spiega il gruppo guidato dal sindaco Alfredo Barillari – ha sempre dimostrato rispetto, sostegno e vicinanza a tutti i lavoratori dell’Ente ed in particolare agli ex Lsu/Lpu che, dopo decenni di precariato, sono stati da noi stabilizzati entro i limiti ‘massimi’ del monte orario consentito e vengono finalmente retribuiti contestualmente agli altri lavoratori storici anche ricorrendo ad anticipazioni da parte dell’Ente”.

Scendendo nei dettagli, gli amministratori precisano che “l’ulteriore aumento orario effettuato nei giorni scorsi (a 23,10 ore settimanali per le categorie A e 22,10 ore per le categorie B a fronte delle 24 ore rivendicate dal sindacato), è stato ricalcolato – tenuto conto del nuovo contratto collettivo – utilizzando ‘totalmente’ le somme attribuiteci dallo Stato e dalla Regione per ogni singolo lavoratore (18.000 euro annui)”. Ciò perché “ogni ulteriore incremento avrebbe inciso sul bilancio comunale, cosa non possibile in base all’autorizzazione ricevuta dalla Cosfel cui è d’obbligo attenersi”.

Dopo questa premessa è nella consapevolezza di “aver fatto tutto quanto in nostro potere per dare finalmente a questi lavoratori stabilità, tutela e dignità; di non avere mai esitato a supportarli nelle battaglie fondamentali accompagnandoli anche sotto la sede della Giunta regionale; di aver sempre dimostrato loro solidarietà e vicinanza fino a sospenderci l’indennità quando gli stessi non potevano essere pagati” gli amministratori rimarcano di “non accettare espressioni che rimandano a involuzione, diversità di trattamento e/o comportamenti antisindacali, soprattutto se diversi lavoratori appartenenti alla sigla sindacale interessata ci riferiscono di non essere stati interpellati e, soprattutto, di non condividere quanto scritto a nome loro da chi dovrebbe rappresentarli”.

Di più, c’è una controffensiva volta a fare chiarezza anche per il futuro: “interesseremo i vertici regionali dello Slai Cobas perché verifichino se i loro rappresentanti o esponenti locali abbiano effettivamente assolto al loro ruolo o se, invece, non si facciano portatori di voci di pochi, pochissimi lavoratori che, in barba a quelli che si spendono con grande sacrificio per li bene della collettività, cercano solo le luci della ribalta forse perché infastiditi da un’Amministrazione che – è la conclusione – contempla e difende i diritti dei lavoratori ma esige, allo stesso tempo, il rispetto dei corrispondenti doveri”.