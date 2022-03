Serra. Scuola, pubblicato l’avviso pubblico per la concessione del “Contributo per la fornitura dei libri di testo”

È stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune l’avviso pubblico per la concessione del “Contributo per la fornitura dei libri di testo”. I beneficiari dell’intervento sono gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e di secondo grado, del comune di Serra San Bruno per l’anno in corso (2021/2022) appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.632,94 euro.

Le domande possono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Serra San Bruno o via Pec al seguente indirizzo:

info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it

entro e non oltre il 29 aprile 2022.

Per accedere all’avviso basta seguire il link: