Serra, scuola media chiusa per 4 giorni

Si prospettano 4 giorni di chiusura per la scuola media “Ignazio Larussa”. Con due distinte ordinanze, il sindaco Luigi Tassone ha infatti disposto la sospensione delle attività didattiche.



Martedì, a causa dell’interruzione dell’energia elettrica e quindi visto che “sussistono condizioni di rischio per la salute degli alunni e degli operatori scolastici determinate dalla bassa temperatura degli ambienti in assenza di riscaldamento”, le lezioni non avranno luogo. Scenario simile per i giorni che vanno dal 21 al 23, poiché si svolgeranno attività di tipo invasivo (interventi di vulnerabilità sismica) che impediranno le attività didattiche.