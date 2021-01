Serra, screening del personale scolastico: tamponi negativi, riaprono anche le superiori

“La giornata odierna è stata dedicata allo screening del personale scolastico e docente delle scuole d’infanzia e delle scuole superiori. I tamponi eseguiti hanno dato tutti esito negativo; un segnale importante in vista della riapertura di lunedì prossimo”.

Il definitivo disco verde alla riapertura dell’Istituto d’istruzione superiore arriva dal sindaco Alfredo Barillari che fa il punto della situazione riguardo al Covid e ringrazia “tutti i professionisti che hanno offerto il loro aiuto” nell’attività effettuata e che sono stati coadiuvati dal consigliere Salvatore Zaffino e dall’assessore Raffaela Ariganello.

Per quanto riguarda i contagi, il primo cittadino spiega che “oggi registriamo due guariti e nessun caso di positività” e che “le persone attualmente positive sono tre, tutte in buone condizioni e in attesa del referto ufficiale dell’Asp”.

“Tra poche ore – conclude Barillari – la nostra regione entrerà in zona gialla: ciò non significa che la prudenza e l’attenzione dovranno diminuire. Al contrario, bisogna mantenere la guardia alta e tutelare le categorie più deboli”.