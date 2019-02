Serra, scoperta una nuova specie al mondo di orchidea nei boschi del Parco delle Serre

*di Bruno Vellone – È stata ritrovata un nuova specie per la scienza di una orchidea dedicata al Santo del luogo del ritrovamento, San Bruno. La pubblicazione di questa scoperta è stata fatta da una prestigiosa rivista scientifica in Germana: Journal Europaischer orchideen. La pianta prende il nome di Epipactis greuteri subsp Sancti-Bruni. Questa specie nuova al mondo vegeta solo in poche stazioni nel bosco di abeti bianchi di Santa Maria, uno dei più importanti Sic del Parco naturale regionale delle Serre. La scoperta è stata fatta dal naturalista Pino Pisani circa 10 anni fa e studiata ora con un altro esperto di orchidee L. Bongiorni, con il quale hanno descritto altre orchidee del luogo, nuove per l’Italia.

Inoltre sempre di questa specie Epipactis nei boschi delle Serre in passato sono state scoperte altre sei specie nuove per la scienza da ricercatori stranieri, per lo più tedeschi. Nelle Serre vegetano tante altre specie di piante e funghi molto rari, nonché la vegetazione dell’abete bianco con un grande numero di esemplari tra i più grandi al mondo. Per questo i boschi delle Serre hanno una straordinaria importanza botanica in Italia e in Europa. La morfologia del territorio delle Serre ha fatto sì che numerose piante si siano preservate e di conseguenza vi è stata una notevole conservazione della flora in generale. Grazie anche alla posizione, il toponimo delle Serre si rafforza sempre più come riserva naturalistica, avendo una biodiversità straordinaria per effetto della notevole superficie di territorio protetto. A questo punto sarebbe interessante se il Parco delle Serre avviasse una opera di classificazione delle orchidee di particolare rilevanza naturalistica visto e considerato che il ritrovamento di un esemplare nuovo per la scienza o per il mondo è una cosa straordinaria e nulla impedisce che altre orchidee nascoste possano essere ritrovare attraverso una opportuna ricerca naturalistica.