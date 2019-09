Serra, scontro auto-moto: una persona è rimasta ferita

Pochi minuti fa, appena trascorse le 11, si è verificato un incidente stradale a Serra San Bruno.

Lo scontro ha interessato una Ford Fiesta ed una moto Yamaha. Sul posto si è prontamente recata un’ambulanza con a bordo il personale sanitario che sta provvedendo, prima del trasporto in ospedale, ad immobilizzare la persona rimasta ferita. Da verificare le conseguenze prodotte dall’impatto alla spalla e ad una gamba. Il sinistro si è verificato all’incrocio tra la strada che conduce a Mongiana (ex SS 110), via San Brunone da Colonia e via Sant’Ugo di Lincoln (strada che porta alla Certosa). Sul posto sono presenti anche i Carabinieri – guidati dal capitano Marco Di Caprio – che si stanno occupando dei rilievi necessari alla esatta ricostruzione degli eventi. Il luogo è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco, allertato pure l’elisoccorso. Numerosi i cittadini avvicinatisi per informarsi circa l’accaduto, mentre le operazioni di soccorso stanno arrecando disagi alla circolazione viaria. Il tratto è stato spesso interessato già in passato di incidenti, qualcuno mortale.