Serra, scendono i positivi al Covid: adesso sono 45. Scuole chiuse per un’altra settimana

Comincia la discesa della curva epidemiologica. Secondo il report del sindaco Alfredo Barillari, diramato a seguito dell’arrivo degli esiti degli ultimi tamponi molecolari, “gli attualmente i positivi al Covid sono quarantacinque”.

“Molte – spiega il primo cittadino – le persone guarite, mentre altri nuclei familiari sono risultati positivi. Le persone positive sono tutte in buone condizioni, comprese le tre che attualmente sono ricoverate (una verrà dimessa a breve)”.

Barillari aggiunge che “si conferma una elevata contagiosità della variante del virus, che in questa ondata non risparmia le generazioni più giovani, compresi i bambini” rilevando che “nonostante la diminuzione dei contagiati, Serra rimane tra le comunità più colpite di questa ondata”.

Alla luce di questi importanti fattori e visto “l’incremento dei casi in comuni limitrofi e il fatto che siamo ancora sulla scia delle vacanze pasquali, le scuole di ogni ordine e grado proseguiranno in didattica a distanza per un’altra settimana”.

“Si tratta – precisa Barillari – di una decisione sofferta ma incentrata sulla prevenzione e sulla volontà di volere monitorare con attenzione l’andamento del contagio dei prossimi giorni. Ribadisco l’assoluta importanza di evitare situazioni di contatto non necessarie, al di fuori del proprio nucleo abitativo. Rispettiamo le regole – conclude – e tuteliamo i più fragili: la prima arma di prevenzione siamo noi”.