Serra, scade il 30 giugno il termine per la presentazione delle offerte per la concessione delle aree pic-nic

Scade il 30 giugno il termine per la presentazione delle offerte relative all’avviso per la concessione a terzi della gestione delle aree pic-nic destinate all’uso pubblico ed a fini promozionali del territorio comunale.



Si tratta di punti – ricadenti nelle località Santa Maria del bosco e Rosarella – aperti a “tutti i cittadini e turisti, con finalità di relax e ludiche, ai fini culturali, d’informazione scolastica, amatoriale e promozionale, per il tempo libero e per favorire l’aggregazione e la solidarietà sociale, lo sviluppo fisico e caratteriale dell’infanzia e dell’adolescenza”. L’Amministrazione comunale individuerà i soggetti cui affidare le aree, in via preferenziale, fra società/associazioni, singole aziende che abbiano tra le finalità l’obiettivo della promozione territoriale, anche in forma associata, con specifiche competenze. Al termine della concessione tutte le opere e attrezzature regolarmente autorizzate e realizzate dal concessionario saranno automaticamente acquisite al patrimonio comunale senza oneri per l’Ente. L’offerta economica, intesa come somma da corrispondere a titolo di canone di concessione a favore del Comune di Serra San Bruno, verrà valutata sulla base dell’incremento percentuale del canone minimo di 2.000 euro annui. La Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste delle offerte pervenute il 7 luglio.