“Serra San Bruno, una ‘Perla’ silenziosa nel Cuore della Calabria”: ecco l’opera degli studenti della 1° C della scuola media

La classe 1° C della scuola secondaria di primo grado “Ignazio Larussa” di Serra San Bruno, attraverso le forme di didattica a distanza e sotto la guida della professoressa Federica Cosenza, ha realizzato una brochure sulla propria città, sfruttando al meglio gli strumenti tecnologici utilizzati in questo periodo.



L’idea prende origine da uno studio sulla Calabria e consiste in un viaggio virtuale, compiuto osservando le bellezze delle nostra terra pur restando a casa in questo particolare momento storico. La classe virtuale si è trasformata in una piccola Agenzia e i discenti sono diventati degli operatori del turismo in erba, realizzando un opuscolo che mette in risalto il proprio territorio. Suddivisi in gruppi, seppur a distanza, hanno dato prova di impegno e voglia di fare realizzando le diverse sezioni della brochure. Così è nata: “Serra San Bruno, una ‘Perla’ silenziosa nel Cuore della Calabria”. Un compito reale e concreto che ha reso i ragazzi protagonisti della propria città.