Serra San Bruno, una denuncia per commercio abusivo di materiale esplodente

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Serra San Bruno, nell’ambito dei controlli amministrativi sul territorio, hanno denunciato all’Autorità giudiziaria il titolare di un esercizio commerciale per il reato di commercio abusivo di materiale esplodente. Il provvedimento è scaturito da un controllo amministrativo effettuato nella mattinata di ieri, durante il quale gli operatori hanno accertato la detenzione illecita di materiale pirotecnico. In particolare, è stato sequestrato il seguente materiale: 8 batterie pirotecniche di categoria F2 da 100 colpi e 18 batterie pirotecniche di categoria F2 da 25 colpi dal peso complessivo lordo di 49,400 kg e una massa attiva esplodente pari a 7,448 kg. L’Autorità giudiziaria procedente ha disposto l’immediata distruzione del materiale esplodente per il tramite degli artificieri della Polizia di Stato.