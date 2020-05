Serra San Bruno. Tagli su viale Certosa, il rappresentante di WWF e Lipu incontra il commissario: assicurato il rispetto dell’avifauna

Si è svolta stamane presso la sede del palazzo comunale di Serra San Bruno l’incontro tra il commissario straordinario Salvatore Guerra ed il volontario della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) Francesco Iennarella (presente su delega del coordinatore regionale Lipu Giorgio Berardi e del responsabile WWF Settore Conservazione di Vibo Valentia Pino Paolillo).



Nell’incontro, definito “molto cordiale” dai partecipanti, le associazioni hanno ribadito le preoccupazioni sollevate già qualche giorno fa in merito all’impatto che le attività di selvicoltura urbana attualmente in corso sul viale Certosa e fino alla località Santa Maria potrebbero avere sia sull’avifauna nidificante (impegnata proprio in questi giorni nella cova delle uova e nella cura dei piccoli) che sulla vegetazione alberata.

Il commissario Guerra si è detto molto sensibile alla problematica ed ha assicurato – accogliendo le indicazione delle associazioni – che le potature saranno mirate ad eliminare solo situazioni oggettive di pericolo per l’incolumità pubblica. Le operazioni si concentreranno, dunque, sulla potatura dei rami secchi e pericolanti, saranno svolte da personale competente e specializzato e non prevederanno inutili e dannose capitozzature.

Guerra ha assicurato inoltre, che seguirà personalmente i lavori con diversi sopralluoghi sul posto..

Le associazioni, che hanno confermato la loro attenzione verso le tematiche ambientali, ricordano inoltre che “la presenza di vegetazione ben curata, con chiome sviluppate, è utile alla salute ed è un imperativo di sostenibilità ambientale, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria”. Difatti “gli alberi svolgono diverse attività ecosistemiche, oltre a produrre ossigeno e assorbire anidride carbonica (contrastando così i mutamenti climatici), riducono le polveri sottili, attenuano i rumori e sono scrigni di biodiversità da proteggere e tutelare”.