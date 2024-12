Serra San Bruno, si torna alle urne nella primavera 2026

In risposta a diversi quesiti relativi al rinnovo delle Amministrazioni comunali, il Ministero dell’Interno ha emesso una circolare che fa luce sulla data delle elezioni. Nello specifico, la circolare riguarda quei comuni che, in conseguenza della crisi determinata dal Covid, in cui si è votato nel 2020 e nel 2021, oltre la finestra temporale 15 aprile – 15 giugno, e per i quali il termine della consiliatura scadrebbe nel secondo semestre del quinto anno di mandato.

“Considerato che il mandato quinquennale dei Comuni in questione si esaurisce nel secondo semestre 2025 nel caso delle elezioni tenutesi nel 2020, e nel secondo semestre del 2026, per le elezioni nel 2021 – spiega la circolare -, il rinnovo elettivo di quegli Enti dovrà rispettivamente svolgersi (…) nella finestra temporale ordinaria del 15 aprile – 15 giugno dell’anno successivo al compimento del quinquennio, e quindi nella primavera del 2026 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre 2020; nella primavera del 2027 per i Comuni che hanno votato nel secondo semestre del 2021”.

Dunque, anche Serra San Bruno tornerà alle urne nel 2026.

