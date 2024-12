Serra San Bruno si prepara al Natale: ecco il programma di eventi dell’associazione Femmina Aps

C’è grande attesa per le festività natalizie nella cittadina della Certosa. Grazie all’impegno dei componenti dell’associazione Femmina Aps, la sinergia tra le associazioni locali, il patrocinio del Comune e quello della Regione Calabria, la città si prepara a vivere un periodo festivo all’insegna della tradizione, della solidarietà e del divertimento.

Al centro delle celebrazioni, un evento unico nel suo genere: il taglio di un torrone artigianale lungo ben 12 metri, che vedrà la partecipazione di tutte le pasticcerie del territorio. Si tratta di un momento di condivisione e di festa per tutta la comunità. Un’iniziativa che sottolinea l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra, valori fondamentali per la crescita di un territorio.

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che un ricco programma di eventi animerà le vie del centro storico. Artisti locali si esibiranno gratuitamente, offrendo al pubblico un’occasione unica per apprezzare il talento e la creatività del territorio. Il 21 dicembre sarà la volta dei DJ set, con tutti i dj serresi pronti a far ballare grandi e piccini.

Dietro queste iniziative, c’è il grande impegno dell’associazione Femmina Aps, che da tre anni promuove con successo progetti volti a valorizzare il territorio e a creare un senso di comunità.

L’associazione Femmina Aps desidera ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto, così come l’Amministrazione comunale per il patrocinio gratuito e per la disponibilità dimostrata. “Siamo grati per la fiducia che ci è stata accordata – dichiarano i componenti dell’associazione – e siamo convinti che questo Natale sarà un’occasione speciale per rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità”.

In un momento storico così complesso, le iniziative natalizie di Serra San Bruno rappresentano un importante segnale di speranza e di unità. Un invito a ritrovarsi tutti insieme, a condividere momenti di gioia e a celebrare i valori che ci uniscono.