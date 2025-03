Serra San Bruno, screening gratuito per la Giornata mondiale del rene

Il 13 marzo 2025, in occasione della Giornata mondiale del rene, l’Associazione nazionale emodializzati dialisi e trapianto (ANED), in collaborazione con l’Azienda provinciale di Vibo Valentia, organizza una giornata di prevenzione dedicata alla salute renale. Dalle ore 9:00 alle 14:00, presso il Centro Dialisi di Serra San Bruno, il nefrologo Rocco Truglia effettuerà uno screening gratuito per i cittadini, con l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce delle malattie renali e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

Prevenzione e diagnosi precoce: un’arma contro le malattie renali

Le patologie renali colpiscono milioni di persone in tutto il mondo, spesso senza sintomi evidenti nelle fasi iniziali. Diagnosticarle in tempo significa poter intervenire prima che diventino irreversibili. Lo screening proposto per la Giornata mondiale del rene prevede: visita nefrologica, analisi delle urine, valutazione dei fattori di rischio

ANED, attiva da anni nella tutela dei pazienti nefropatici, sostiene questa giornata per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica. L’evento fa parte della campagna mondiale #WorldKidneyDay, che promuove la consapevolezza sulle malattie renali attraverso iniziative di prevenzione in tutto il mondo.

Lo screening è totalmente gratuito e aperto a tutti i cittadini interessati.