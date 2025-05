Serra San Bruno riparte dalla Pro Loco: nuova squadra, nuove idee e due grandi eventi per celebrare il territorio

Nuove energie, volti appassionati e un progetto condiviso per il futuro: si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio direttivo della Pro Loco di Serra San Bruno, eletto per guidare l’associazione culturale nel triennio 2025–2028. Un passaggio di consegne che segna l’inizio di un percorso ambizioso, all’insegna della partecipazione e dell’orgoglio identitario.

Alla guida della Pro Loco è stato eletto Francesco Bonazza, che sarà affiancato da un team affiatato e determinato: Raffaele Calabretta (vicepresidente), Nazareno Cavallaro (segretario), Luigi Calabretta (tesoriere), Luisa Baffa Trasci (direttrice artistica), e i consiglieri Luciano Albano, Domenico Ariganello, Fiorindo Franco, Domenico Gallè, Francesco Giofrè, Walter Lagrotteria. Confermato nel ruolo di presidente onorario Francesco Giancotti, figura simbolica di riferimento per la comunità.

“Sarà un percorso fatto di ascolto, creatività e valorizzazione. Vogliamo unire la forza delle tradizioni all’energia dell’innovazione, per dare nuova voce alla nostra identità culturale e al patrimonio unico delle Serre calabresi” ha dichiarato Bonazza.

Nel momento dell’insediamento, il nuovo Consiglio ha rivolto un caloroso ringraziamento al presidente uscente, Francesco Giancotti, per l’impegno e la dedizione che hanno segnato il suo mandato, ricco di iniziative di valore e momenti di autentica partecipazione collettiva.

Due eventi per raccontare Serra San Bruno

La nuova squadra è già all’opera per organizzare due manifestazioni di grande richiamo, pensate per celebrare i sapori, i colori e la ricchezza del territorio.

La prima è la “Festa della Birra e dei Sapori Serresi”, prevista per luglio, che consisterà in un tuffo nel gusto e nella convivialità: stand gastronomici con piatti tipici della tradizione serrese, birre artigianali, musica dal vivo e un’atmosfera capace di unire generazioni diverse attorno alla tavola. Un evento che celebrerà l’autenticità, la semplicità e il piacere dello stare insieme.

La seconda è la “XII Festa del Fungo” che avrà luogo nei fine settimana 27–28 settembre e 4–5 ottobre.

Fiore all’occhiello dell’autunno calabrese, la “Festa del Fungo” è molto più di una sagra: è un viaggio nei profumi del sottobosco, un racconto di biodiversità, sapienza contadina e passione per la natura. Nel programma saranno inserite: escursioni guidate, mostre micologiche e fotografiche, laboratori didattici per bambini, talk show su ambiente e turismo sostenibile, concerti di musica popolare, show cooking e degustazioni di piatti a base di funghi e prodotti locali. Un appuntamento imperdibile per chi ama scoprire – con gusto – l’anima di un territorio.

Un invito aperto a tutti

La Pro Loco di Serra San Bruno invita cittadini, turisti, famiglie e appassionati di cultura a partecipare numerosi, per vivere insieme l’emozione di un territorio che ha ancora tanto da raccontare. Il motto è “La bellezza delle tradizioni è più viva che mai: basta solo venire a scoprirla”.