Serra San Bruno, partono le riprese del film “I racconti della domenica” con Nino Frassica

Partiranno domani le riprese del progetto cinematografico “I racconti della domenica” (regia di Giovanni Virgilio; sceneggiatura di Giovanni Virgilio, Marco Spagnoli e Luca Arcidiacono) che sarà girato anche a Serra San Bruno e che avrà protagonisti illustri come Stella Egitto, Francesco Montanari, Paolo Briguglia e Nino Frassica (i primi tre saranno materialmente presenti a Serra a differenza di Frassica).

Per come si deduce dalla deliberazione di Giunta n. 110/2019, il Comune di Serra San Bruno ha siglato un protocollo d’intesa con la società di produzione “Movi Side Cinematografica Srl” con il quale le parti s’impegnano a rispettare determinate condizioni per la buona riuscita del progetto. Fra gli obblighi della produzione figurano quello di “valorizzare il patrimonio artistico e culturale” della cittadina della Certosa nonché “il patrimonio ambientale e paesaggistico”, “dare riconoscibilità al centro urbano e al territorio del Comune di Serra San Bruno, attraverso immagini e sequenze all’interno del film”, “inserire nei titoli di coda del film che le riprese sono state girate nel territorio” serrese, “selezionare comparse, maestranze e tecnici del territorio per la realizzazione del film”, “usufruire per la durata del film delle strutture ricettive ricadenti nel territorio serrese per i servizi di vitto e alloggio”, “la concessione in esclusiva di almeno 5 foto di scena”. Il Comune contribuirà alle spese di produzione con un importo complessivo massimo di 3.000 euro.

Le riprese si prolungheranno fino alla fine del 2019 e, probabilmente, anche oltre. Le altre riprese saranno girate, per la maggior parte, a Troina, in provincia di Enna.

Il film è finanziato dalla Fondazione Calabria Film Commission.

Giovanni Virgilio è un giovane cineasta che ha realizzato il film “Malarazza – Una storia di periferia”, considerato dalla critica come uno dei più belli degli ultimi anni.