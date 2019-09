Serra San Bruno, partite le riprese del film “I racconti della domenica”

Sono partite in un clima di grande curiosità le riprese del progetto cinematografico “I racconti della domenica” (regia di Giovanni Virgilio) nella città della Certosa.

Il film – che vede coinvolti attori del calibro di Stella Egitto, Francesco Montanari, Paolo Briguglia e Nino Frassica (quest’ultimo non sarà presente a Serra San Bruno) – vedrà coinvolte comparse selezionate su base locale e ciò è stato motivo di ulteriore entusiasmo. Sembra essersi rinvigorito, inoltre, il senso di appartenenza della comunità serrese che può considerare il film come motivo di promozione territoriale ed ipotetica spinta allo sviluppo.

Le riprese dovrebbe protrarsi oltre la fine dell’anno: in tanti, a loro modo, cercano di rendersi partecipi dell’iniziativa.