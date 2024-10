Serra San Bruno, nasce la squadra di calcio a 5 femminile

Un’importante iniziativa dal punto di vista sociale e sportivo è stata messa in atto dall’Asd “Città di Serra San Bruno” che, rispettando le anticipazioni estive, ha creato una squadra di calcio a 5 femminile. Si tratta di un progetto senza precedenti che si basa sulla volontà di includere e di coltivare la passione per lo sport delle ragazze. Particolarmente impegnato nel condurre le operazioni è il dirigente dell’Asd Antonio Serrao che ha manifestato il suo entusiasmo e quello dell’intera società per “questo piccolo passo in avanti nel realizzare il nostro obiettivo che è quello della valorizzazione del territorio e dei ragazzi di Serra San Bruno e di tutto il comprensorio”.

A curare gli aspetti tecnici ed atletici sarà il mister Antimo Antonio De Paola, che avrà anche il compito di diffondere i principi della cultura sportiva come la sana competizione ed il rispetto dell’avversario. A lui potranno rivolgersi anche tutte coloro che intendono avvicinarsi a questa nuova realtà sportiva ed a intraprendere il percorso calcistico.

Oltre a quello organizzativo, la costruzione della squadra richiede un significativo impegno economico che potrà essere sostenuto da quelle attività commerciali che hanno a cuore il futuro della comunità. La riuscita del progetto potrà avere infatti favorevoli ricadute sociali ed economiche per la crescita del territorio.