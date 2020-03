Serra San Bruno, le elezioni comunali e le sorprese dell’ultimo mese

Le ultime esperienze hanno insegnato a non sbizzarrirsi in calcoli improvvidi. Perché la politica non è matematica e (ormai) la gente non si fa condizionare. Anzi, ragiona, parla, agisce e vota in base a concetti che maturano talvolta lentamente, altre volte in maniera improvvisa. I cittadini sviluppano convinzioni che si consolidano o si sbriciolano davanti a constatazioni sottolineate dalla forza dei fatti.

Preliminarmente va specificato che il ruolo dei partiti è nettamente ridimensionato rispetto al passato e tutte le coalizioni che saranno in campo saranno nella sostanza (molto più che nella forma) di carattere civico.

Lo scenario che sembra profilarsi a Serra San Bruno in vista delle elezioni di primavera è quello di tre liste: una che riassume l’evoluzione dell’accordo sigillato da “La Serra rinasce” e “In alto volare” e che dovrebbe avere a capo un candidato a sindaco “di garanzia” anche se magari politicamente connotato; una che rappresenta la continuità del progetto di “Liberamente” che sarà certamente capeggiata da Alfredo Barillari; una che nasce sull’asse costituito dal gruppo di Walter Lagrotteria, dal gruppo di Michele Ciconte e presumibilmente dal gruppo di Cosimo Polito. Da definire la posizione dell’ex sindaco Bruno Rosi.

Ad oggi, questo è il quadro della situazione ma niente impedisce rimescolamenti, intese, rotture o cambi di strategia. All’apparenza si è di fronte ad una competizione equilibrata: gli umori della comunità si formeranno anche sulla base delle candidature che ancora mancano. Non solo nel senso degli elementi positivi da sommare apportati dai “signori delle preferenze”, ma anche degli elementi negativi derivanti dalle valutazioni dell’opinione pubblica sulle (mancate) competenze dei singoli candidati. Dunque, non è solo una questione di “parentele lunghe”, ma anche di immagine e di capacità di catturare i “voti d’opinione”.

Le sensazioni che emergono dai dialoghi quotidiani – peraltro rarefatti dalle minori occasioni d’incontro determinate dai provvedimenti adottati per fronteggiare la diffusione del Coronavirus – lasciano presagire sorprese che si appaleseranno nelle battute finali: al di là delle veicolate e poco credibili autoproclamazioni, nessuno può dirsi (ed essere) detentore di un numero considerevole e determinato di voti.

Dunque, niente confronti con un anno fa o con cinque anni fa, perché ogni elezione ha una sua storia. E i cittadini, con il tempo, imparano a conoscere pregi e soprattutto difetti. E premiano e puniscono senza comunicazioni preventive.