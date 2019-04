Serra San Bruno, le “eccellenze” dell’”Einaudi” alle finali nazionali dei Giochi di Scienze e Matematica

Un nuovo importante traguardo viene raggiunto dall’Istituto “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno, guidato dal dirigente scolastico Antonino Ceravolo, che si conferma ai vertici nelle selezioni regionali, proiettandosi in una dimensione nazionale.

Ormai da anni è diventato un appuntamento fisso quello dell’Einaudi ai Campionati Nazionali di Giochi Matematici, organizzati dall’Università Bocconi di Milano e articolati in tre fasi: le semifinali regionali, la finale nazionale e la finale internazionale. Quest’anno il merito di aver superato la dura fase delle semifinali, svoltasi a Lamezia Terme il 16 marzo, va alle studentesse Sonia Codispoti e Brunella Cirillo, della classe III A del Liceo Scientifico, seguite dalla professoressa Raffaella Carnovale, e alla studentessa Valeria Muzzì, della classe I A dell’indirizzo AFM, seguita dalla professoressa Rosalba Franzè. Conquistata la qualificazione, le tre ragazze partiranno alla volta di Milano, dove il prossimo 11 maggio si svolgerà la finale nazionale presso la sede dell’Università Bocconi. A questo importante risultato se ne aggiunge uno forse ancor più ragguardevole. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la scuola riesce a portare uno dei suoi studenti alle finali nazionali delle Olimpiadi delle Scienze Naturali, che si svolgeranno a Pavia dal 10 al 12 maggio. Toccherà a Francesco De Paola, della classe II B del Liceo Scientifico, seguito dalla professoressa Maria Consolata Iennarella, il compito di rappresentare la scuola e la Calabria (insieme con altri 5 suoi coetanei, qualificatisi per gli indirizzi liceali, e 12 per gli istituti tecnici). Lo studente serrese ha, in un primo tempo, superato la selezione interna all’istituto, per poi approdare alla fase regionale, svoltasi a Cosenza, dove si è qualificato primo, accompagnato dal professore Francesco Demasi, referente per le gare di scienze. Con queste e con altre iniziative, che rientrano nel programma annuale per la “Valorizzazione delle eccellenze”, l’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Einaudi” di Serra San Bruno si dimostra ancora una volta sensibile nel coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità e nell’offrire importanti occasioni di confronto con altre realtà scolastiche regionali e nazionali e di concreto riconoscimento del merito.