Serra San Bruno incoronata capitale del fungo: micologi di tutta Italia sviluppano l’aspetto scientifico

Dopo la riuscitissima Festa del fungo, Serra San Bruno è protagonista di un nuovo evento che la propone – o meglio la conferma – come capitale di questo specifico settore. L’ottantacinquesimo Comitato nazionale di micologia, partito con il convegno promosso dall’Associazione Micologica Bresadola Trento che ha visto la presenza di micologi provenienti da tutta Italia, ha infatti costituito un rilevante momento dal punto di vista scientifico ed ha fatto emergere le specificità locali.

L’evento, introdotto dal presidente onorario del gruppo micologico “Abete bianco” Vincenzo Barillari che ha colto l’occasione per rimarcare aspetti storici e spirituali, è stato aperto dagli interventi del sindaco Alfredo Barillari – che si è soffermato sul fungo inteso come “carattere identitario della biodiversità e risorsa economica importante” – e del commissario del Parco delle Serre Alfonso Grillo, che ha sottolineato la dimensione nazionale dell’appuntamento ed ha affermato che l’Ente di tutela ambientale sta lavorando ad “un regolamento per la raccolta dei funghi”. Dopo le indicazioni del responsabile dell’ufficio micologico del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria Francesco Corigliano, il professor Maurizio Siviglia (alla guida del gruppo micologico “Abete bianco” e autore di un lungo lavoro di catalogazione delle specie vegetali e fungine) ha spiegato che “la biodiversità è la capacità di un ecosistema di dare alle specie di superare i cambiamenti e le avversità ambientali adattandosi alle nuove condizioni che via via si prospettano” precisando che “il territorio delle Serre ha carattere forestale ed è costituito da alberi di abete, faggio e castagno che sono endemici”. Sulla valenza dell’iniziativa hanno ragionato il presidente dell’Amb Trento Karl Kob ed il direttore scientifico Antonio Gennaro. Le giornate di giovedì, venerdì e sabato saranno dedicate alla raccolta ed alla catalogazione dei funghi, mentre le relazioni conclusive contraddistingueranno la mattinata di domenica.