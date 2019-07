Serra San Bruno, inaugurato l’ufficio Iat. Pisani: “Colmata una lacuna di una città con forte vocazione turistica”

È nato con l’intenzione di offrire “un servizio fondamentale, svolto in autogestione, di cui una cittadina con una forte vocazione turistica come Serra San Bruno era priva”.

La sede dell’ufficio Iat, posta su Corso Umberto I di fronte a piazza Monumento, è stata inaugurata dopo un’apposita presentazione in una conferenza stampa aperta dal vicepresidente della Pro Loco Raffaele Andrea Pisani che, dopo aver precisato che “in realtà il servizio funziona già da 4 giorni”, ha illustrato le attività che saranno messe in campo. “Quest’idea – ha affermato – nasce dall’attaccamento al territorio e si tradurrà sia in un supporto ai turisti tramite le indicazioni che saranno fornite sia nella possibilità di promuovere le attività commerciali che soffrono l’assenza di una programmazione turistica”. “Ai turisti – ha specificato Pisani – sarà sottoposto un questionario utile per predisporre una mailing list per promuovere le nostre attività, per capire da dove arrivano e cosa vorrebbero per il territorio”. Pisani ha sottolineato “la caparbietà” di Pro Loco e associazione Cartusia nel “dare qualcosa a Serra” rilevando che “il Piano B ha funzionato: posizione migliore di questa non poteva esserci”. Puntualizzato che “tutte le Istituzioni presenti sul territorio sono state invitate all’inaugurazione”, Pisani ha ringraziato “il proprietario dell’immobile che ci ha concesso questa struttura in comodato d’uso gratuito fino a fine settembre” e “tutti i cittadini che hanno collaborato”. “Tante” sono state le proposte in questo senso, ma “questa è stata la più opportuna per la posizione centrale”.

Quanto al funzionamento, l’ufficio Iat vedrà l’alternativa presenza di due esperte (Gioia De Raffele e Giulia Scordo) che potranno avviare interlocuzioni in lingua italiana e inglese e forniranno assistenza per le prenotazioni relative a B&B, hotel, ristoranti e guide turistiche (per gli approfondimenti sui monumenti e sui luoghi chiave della città) e sarà inoltre un punto per le prenotazioni inerenti le attività che saranno organizzate dalle due associazioni.

Nel dibattito sono intervenuti il componente del direttivo dell’associazione Cartusia Raffaele Calabretta che ha specificato che “l’iniziativa è stata pensata da 6-7 mesi e potrà essere migliorata nel corso degli anni anche con la costruzione di una rete con gli uffici Iat di altri paesi” evidenziando che “la sinergia porta a risultati positivi” e il presidente della Pro Loco Francesco Giancotti che ha ricordato che la sua associazione “dispone già di un decreto della Regione Calabria per ufficio turistico da diversi anni ed era un peccato non sfruttarlo”. Il presidente dell’associazione Cartusia ha infine ringraziato “i commercianti che, con il loro impegno, consentono di portare avanti queste iniziative”.