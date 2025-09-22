Serra San Bruno in piazza per la pace: un momento di riflessione e solidarietà per Gaza

Nel momento in cui l’Italia si è fermata in nome della pace, anche la comunità di Serra San Bruno è scesa in piazza per un momento di profonda riflessione e condivisione. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini, insegnanti, studenti, genitori e bambini, non solo del luogo ma provenienti da diversi paesi limitrofi, uniti in solidarietà con la popolazione palestinese.​ Il corteo è partito dalla piazza principale, portando in alto striscioni e cartelloni con messaggi toccanti, per poi dirigersi verso la Casa comunale. Un momento significativo è stato l’incontro con il sindaco Alfredo Barillari, che si è unito alla manifestazione e ha lanciato il suo personale appello di dolore e speranza. La sua presenza ha sottolineato l’importanza di unire le voci a tutti i livelli per promuovere la pace.​ Durante l’evento, i partecipanti hanno dato voce al grido che si alza dalle zone di guerra attraverso la lettura di poesie e testimonianze. È stato un momento di vero e intenso raccoglimento, in cui le parole hanno cercato di dare forma a un dolore indescrivibile.​ A commuovere tutti i presenti è stato l’ascolto dell’appello di una bambina di soli tre anni di Gaza. Il suo messaggio, giunto tramite un file audio, ha toccato il cuore di tutti, superando ogni barriera. Le sue parole hanno espresso una sofferenza innocente ma anche una speranza incrollabile:

“Questa è la supplica di una bambina di tre anni di Gaza, rivolta ai grandi della Terra. Caro mondo, cari capi di stato, caro Mister Trump. Sono una bambina di soli tre anni da Gaza. Perché lasciate che Gaza soffra? I bambini hanno fame, sete, hanno paura. Vogliamo ridere, non piangere. Io vivo in una tenda. Fa caldo di giorno e freddo di notte. Niente letto, dormo per terra. A volte mangiamo, a volte no. Sento le bombe. E tengo, e tengo mio padre e piango. Fermate la guerra, fermate le bombe. Fermate il dolore. Per favore fermate la fame. Lasciateci sognare, vivere Gaza. Lasciateci essere liberi, lasciateci essere liberi!”. Lamanifestazione si è conclusa con l’impegno collettivo a non dimenticare e a continuare a sperare in un futuro di pace.