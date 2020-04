Serra San Bruno, Fabrizia e Chiaravalle: la “zona rossa” scade domenica [scarica l’ORDINANZA]

Le misure più restrittive finalizzate al contenimento del contagio, concretizzatesi nell’indicazione di “zona rossa”, cristallizzate nell’ordinanza regionale n. 29/2020 stanno per terminare.



Nell’allegato 2 alla stessa ordinanza è stabilito infatti che tali misure, applicate ai Comuni di Serra San Bruno, Fabrizia, Chiaravalle Centrale, Bocchigliero, Oriolo, Rogliano, Melito Porto Salvo, Montebello jonico e Cutro (oltre che per San Lucido per il quale vige l’ordinanza n. 27/2020) restano in vigore fino al 26 aprile (salvo nuove proroghe). Restano, invece, da osservare le misure valevoli su tutto il territorio regionale fino al 3 maggio.

