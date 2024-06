Serra San Bruno entra nel trasporto regionale di Trenitalia: parte il nuovo servizio intermodale Treno + Bus

“Con il nuovo servizio intermodale, Treno + Bus, Serra entra nelle tratte di Trenitalia dedicate alle mete di eccellenza calabrese”. Il sindaco Alfredo Barillari mostra soddisfazione per l’attivazione di un collegamento che consentirà di facilitare gli scambi socio-culturali ed economici stimolando i flussi turistici. Il primo cittadino rileva che si tratta di “una bella sinergia che vedrà partire il bus delle autolinee Federico dalla stazione ferroviaria di Gioiosa Jonica, garantendo andata e ritorno per Serra nella stessa giornata” ed esprime “un ringraziamento alla Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia che ha creduto e puntato su questo progetto”. Dunque, c’è un’opzione in più per quanti intendono recarsi nella cittadina della Certosa per ammirare le sue bellezze storiche, architettoniche e naturali o semplicemente per motivi di lavoro.