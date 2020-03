Serra San Bruno, emesse 6 ordinanze di quarantena obbligatoria

I recenti provvedimenti del Governo hanno imposto di cambiare le abitudini di vita e l’adozione di misure straordinarie atte a contenere la diffusione del Covid-19.



La città della Certosa non è stata finora toccata direttamente da casi di positività, ma è indispensabile mantenere altissimo il livello di guardia ed adottare tutte quelle azioni che hanno carattere preventivo.

In particolare, sono state emesse 6 ordinanze volte ad imporre la quarantena in via cautelativa. Tali atti scaturiscono dalle comunicazioni dell’Asp di Vibo Valentia e sono rivolte a persone che necessitano appunto di essere sottoposte alla misura di quarantena presso la propria residenza con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio di igiene pubblica.

Disposta inoltre la chiusura del cimitero alle visite: in occasione di funerali saranno ammessi esclusivamente i familiari del defunto e sempre nel rispetto delle misure previste dai recenti Dpcm.