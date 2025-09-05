Serra San Bruno, ecco l’Aft: un nuovo modello di medicina di prossimità

A Serra San Bruno prende il via una vera e propria rivoluzione nel campo della sanità pubblica. Dal 16 settembre sarà infatti operativa l’Aggregazione funzionale territoriale (Aft), una nuova forma di organizzazione della Medicina generale che punta a garantire un’assistenza più continua, integrata e capillare alla popolazione.

Le Aft rappresentano un modello innovativo, fondato sulla collaborazione strutturata tra i medici di Medicina generale, che operano nei propri ambulatori oppure all’interno di una sede unica condivisa. L’obiettivo è chiaro: potenziare l’assistenza territoriale, migliorare la presa in carico dei pazienti e alleggerire la pressione sui pronto soccorso, promuovendo una medicina di iniziativa e prevenzione.

L’Aft di Serra San Bruno garantirà l’accesso alle cure primarie dalle ore 8 alle ore 20, per 5 giorni alla settimana, offrendo una risposta più organizzata ed efficiente ai bisogni di salute dei cittadini residenti da Capistrano a Nardodipace e oltre.

“Con grande soddisfazione”, il dottor Francesco Arena, coordinatore del team, annuncia l’avvio del servizio, ringraziando l’intero personale coinvolto: 13 medici di Medicina generale, 2 medici di continuità assistenziale, 3 infermieri e 2 amministrativi, a pieno regime, che metteranno a disposizione della comunità competenze, professionalità e sensibilità, per un’assistenza efficace e realmente vicina alle persone.

Le Aggregazioni funzionali territoriali sono uno strumento strategico per:

• rafforzare la Medicina territoriale

• migliorare la gestione delle cronicità

• ridurre gli accessi inappropriati al pronto soccorso

• promuovere la continuità assistenziale e il lavoro in team.

Il nuovo modello si fonda sulla collaborazione, integrazione e responsabilizzazione dei professionisti, che condividono protocolli, informazioni cliniche e obiettivi comuni. Il tutto in un’ottica di medicina di prossimità, sempre più attenta alle reali esigenze del territorio.

Lo sforzo e l’impegno del referente responsabile, Francesco Arena, e la collaborazione del restante personale coinvolto, sia sanitario che amministrativo, porteranno dunque all’attivazione dell’Aft in piazza Nenni: ciò rappresenta un importante passo avanti nella riorganizzazione della Medicina generale. “È un segnale concreto di cambiamento – sostiene Arena – con l’auspicio di poter garantire una sanità più moderna, accessibile, strutturata e umana, dove il paziente è al centro di un sistema di cure coordinate e continuative. Sono onorato di questo prestigioso incarico, ed io e tutto il team ringraziamo la Commissione straordinaria, il dottor Raffaele Bava, la dottoressa Maria Dolores Passante e tutte le istituzioni del territorio che hanno collaborato alla realizzazione del progetto”.