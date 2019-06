Serra San Bruno, cucciolata recuperata nel fiume: annegato un cagnolino

Si registra ancora un intervento decisivo per piccoli amici a 4 zampe. Una cucciolata è stata, infatti, recuperata questa mattina in località San Rocco, nel fiume Ancinale, dai Vigili del Fuoco del locale Distaccamento e da alcuni volontari di zona. Purtroppo uno dei cuccioli è annegato nel fiume. I cuccioli saranno messi in adozione con l’aiuto delle associazioni.

Resta da verificare la situazione che ha portato i cagnolini in una situazione di estrema difficoltà e che è costata la vita ad uno di loro.