Serra San Bruno. Coronavirus, 3 persone denunciate: si spostavano senza validi motivi e senza autocertificazione

Si stavano dirigendo a Serra San Bruno senza la dovuta autocertificazione e senza che ricorressero motivi di salute, situazioni di necessità o comprovate esigenze lavorative.

Per questo, 3 persone provenienti da Vibo Valentia sono andate ad incappare nelle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e per aver violato le misure di contenimento del contagio di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale. Fermate ed identificate dagli agenti del Commissariato di Polizia di Serra San Bruno, sono state infatti denunciate a piede libero.

Arrivano, dunque, riscontri concreti rispetto ai controlli messi in campo per frenare la diffusione del Coronavirus: tutti devono dimostrare senso di responsabilità, modificando le loro abitudini, per far fronte a seri rischi per la salute della collettività.